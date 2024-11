Ciro Ferrara:”Napoli fidati di Conte”.

Ciro Ferrara:”Napoli, di Conte ti puoi fidare, anche se da avversario ho litigato tante volte con lui, Buongiorno è un top player, Lukaku è una certezza, la VAR a chiamata potrebbe aiutare ma la soggettività continuerà ad incidere”

Ciro Ferrara ex calciatore del Napoli e della Juventus ha rilasciato un’intervista esclusiva a http://www.napolimagazine.com/

– Napoli primo in classifica, con un punto di vantaggio su Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio: pensi che quest’anno gli azzurri possano lottare per vincere lo scudetto?

“Datemi un solo motivo per non poter pensare allo Scudetto… L’obiettivo del Napoli, ovviamente, resta la qualificazione alla prossima Champions League ma se Fonseca crede ancora allo scudetto, nonostante l’evidente ritardo in classifica del suo Milan, perché non possono crederci gli azzurri?”.

– Buongiorno sta impressionando per la costanza di rendimento…

“Buongiorno sta confermando anche a Napoli di essere un top player. Non era per nulla scontato avere questo approccio in una realtà diversa, dopo tanti anni al Torino”.

– Esiste un nuovo Ciro Ferrara? In chi ti rivedi?

“Ognuno ha una propria storia ed è difficile rivedermi in qualcuno in particolare. Ci sono stati, ci sono e ci saranno difensori più forti del sottoscritto. Auguro a chi sta costruendo la sua carriera di ampliare la bacheca dei trofei aggiungendo sempre più scaffali come ho fatto io (sorride, ndr)”.

– Conte, dopo Inter-Napoli, si è arrabbiato molto per come il VAR interviene o meno secondo quanto decide l’arbitro, pensi che vada cambiato qualcosa?

“Sui contatti di gioco ci sarà sempre un giudizio soggettivo. Forse una VAR a chiamata potrebbe aiutare ma non risolvere la questione. E’ un discorso che chiaramente vale per tutti”.

– Lukaku ha deciso Napoli-Roma con un guizzo, quanto ha inciso quel gol nella testa delle inseguitrici dopo quello realizzato al Milan? Il belga può essere risolutivo per gli azzurri in ottica scudetto? Simeone intanto si sta facendo trovare pronto…

“Il Napoli ed Antonio hanno scelto una certezza, tant’è che Lukaku ha già collezionato in campionato 5 gol e 4 assist. Direi che è in linea con quello che ci si aspettava anche se in alcune gare può essere stato meno incisivo. Simeone è sempre subentrato con lo spirito giusto, gli manca solo il gol probabilmente”.

– McTominay ha segnato a Milano contro l’Inter, ti sta piacendo lo scozzese nel centrocampo del Napoli?

“McTominay è il giocatore che ha permesso ad Antonio di cambiare anche l’assetto tattico. Forza e qualità da parte del nuovo acquisto, si è integrato molto bene e sta assicurando una discreta costanza di rendimento”.

– Credi che Kvaratskhelia rinnoverà col Napoli? O si sta guardando attorno? Può incidere sulle sue prestazioni il discorso relativo al rinnovo?

“Non credo che le prestazioni di Kvara possano essere intaccate dai discorsi sul rinnovo. E’ un calciatore di qualità, ci sta che le parti discutano per trovare un’intesa”.

– Lobotka è l’uomo chiave del centrocampo…

“Lobotka è un centrocampista straordinario, è il punto di riferimento del reparto mediano del Napoli. E’ una certezza per i compagni e continua a dimostrarlo con estrema semplicità. Devo dire che anche Di Lorenzo è tornato ad essere fondamentale per gli assetti di squadra, è un calciatore pienamente ritrovato dopo la scorsa stagione”.

– A gennaio o a giugno prenderesti un difensore centrale, un centrocampista, un attaccante e un esterno sinistro? Se si hai uno o più nomi da suggerire?

“Non mi sento di suggerire dei nomi ma, eventualmente, a gennaio andrei sempre su giocatori che già conoscono il nostro campionato”.

– Con Conte dove può arrivare il Napoli nei prossimi 2 anni?

“Di sicuro, per mentalità ed organizzazione, il Napoli con Conte può mirare a consolidarsi al vertice della classifica”.

– Un pregio di Conte, da compagno di squadra…

“Sapevi di poterti fidare di lui. Dava tutto in campo”.

– Il tuo messaggio per Conte…

“Caro Antonio, ti ricordi quante volte abbiamo litigato da avversari? (ride, ndr)”.

Comments

comments