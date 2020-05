Cistana e l’interesse del Napoli: “Un mio migliore amico è napoletano”

In un Q&A per la nota pagina social Che Fatica la Vita da Bomber, Andrea Cistana rivela che a Napoli abita un suo migliore amico.

In più, ha aggiunto che lo andrebbe a trovare. Di seguito le sue parole:

“Per completezza, dico che Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte in questo momento. Sin da piccolo mi è sempre piaciuto Sergio Ramos. Tonali è forte e quando ci giochi non sembra che stai giocando con un 2000; Ha alcune giocate, lanci e palle filtranti alla Pirlo.

Secondo me Sandro è più un giocatore di gamba, di inserimento, ha più agonismo. È un ibrido, una via di mezzo tra Gattuso e Pirlo. Faccio fatica a paragonarmi con qualcuno, ma come stile di gioco direi Bonucci. Sono meno roccioso, mi piace di più giocare di anticipo.

Sulla possibilità di andare a Napoli, uno dei miei migliori amici è napoletano. Lo andrei a trovare a Scampia.“

