Città della Scienza: successo per i vari eventi programmati nel lungo weekend di Halloween!

Città della Scienza: da venerdì 27 a domenica 29 ottobre 3000 visitatori hanno scelto il format vincente: attività scientifiche che appagano il desiderio di curiosità e tanto divertimento.

Il weekend ha avuto inizio venerdì scorso con l’apertura serale del Planetario e l’evento “Altri Mondi” sul tema degli esopianeti e la vita fuori dalla Terra. Un aperitivo conviviale ma al tempo stesso una serata suggestiva e interessante grazie all’osservazione dei pianeti e al dialogo con gli esperti. L’“Appuntamento in Via Lattea” si rinnoverà il 14 dicembre.

Sabato sera poi c’è stata l’indimenticabile “Notte al Museo” per tanti bimbi piena di avventure e scoperte in compagnia di spettri, zucche e pipistrelli, per poi dormire in sacco a pelo sotto la grande cupola stellata del planetario. Anche qui, a grande richiesta, già si conosce la nuova data: 22 dicembre.

Con una programmazione ricca di esperimenti scientifici creativi e spettacolari show da brivido, inoltre, ieri si è svolta la grande festa, formato famiglia “Aspettando Halloween”: il luogo ideale per celebrare l’atmosfera spettrale della ricorrenza di origine celtica ormai consolidata anche nel nostro Paese, un’esperienza che a Città della Scienza, diventa spaventosamente educativa per i visitatori di tutte le età. L’appuntamento con la prossima grande festa è a gennaio per la Befana. www.cittadellascienza.it

