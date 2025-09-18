Champions League

City-Napoli: Haaland il cannibale

Erling Haaland ha segnato 49 gol in 48 presenze in UEFA Champions League.

L’attuale record per il minor numero di partite in cui sono stati segnati 50 gol è detenuto da Ruud van Nistelrooy, che ha raggiunto l’impresa alla sua 62ª partita nel 2007.

 

Dato evidenziato da Opta Analyst

 

https://x.com/optaanalyst/status/1968659057306153383?s=46&t=ZANwi1Guvpe9c9VPHOArgQ

 

 

