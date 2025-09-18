Champions league

City-Napoli. I dubbi di Conte e le probabili formazioni

Pubblicato il

Il giorno di City-Napoli con il ritorno degli azzurri in Champions dopo un anno di assenza dalla massima competizione europea.

I dubbi di Conte riguardano, soprattutto il portiere con Savic avanti rispetto a Meret e il terzino destro con il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera.

.Gli azzurri dovrebbero scendere in campo così

Savic

Di Lorenzo Beukema Buongiorno Spinazzola ( Olivera)

Anguissa Lobotka De Bruyne

Politano Hojlund McTominay

Il City

Donnarumma;

Nunes, Ruben Dias, Stones, Aké;

Rodri; Foden, Bernardo Silva, Reijnders, Doku;

Haaland.

All. Guardiola

