Clamorosa svolta nelle indagini sulla tragica morte del piccolo Samuele

Come riportato dal “Il Mattino” a distanza di meno di 24 ore ci sarebbe una svolta nell’inchiesta sulla morte del piccolo Samuele, 3 anni, caduto dal balcone in via Foria, centro storico di Napoli.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Omicidio. Non un incidente, dunque. Su delega del procuratore

della Repubblica di Napoli, è stato

eseguito il fermo di Mariano Cannio. Il

38enne era presente in casa al

momento della morte del piccolo:

faceva saltuariamente le pulizie in

casa. Una circostanza che ha spinto gli

inquirenti, assieme ad altri aspetti, a

firmare il provvedimento ora

sottoposto al giudizio di convalida.

Il bimbo di 3 anni ieri mattina era precipitato dal terzo piano della sua abitazione, e sua madre, presente in casa, aveva dato l’allarme. Inutili i soccorsi. Immediate le indagini.“

