Termina a San Siro l’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A tra Milan e Sassuolo. Ecco il report della gara.

La squadra di De Zerbi espugna San Siro con una sontuosa prestazione soprattutto nel secondo tempo.

La prima frazione di gioco si era chiusa sull’1-0 per il Milan ma l’ingresso di Raspadori nel secondo tempo ha cambiato tutto. Doppietta per il giovane italiano e rimonta per il Sassuolo che guadagna tre punti lasciandone zero al Milan che adesso deve guardarsi le spalle.

Comments

comments