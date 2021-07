Clamoroso a Wembley: il pilota F1 Lando Norris rapinato dopo la finale

Il pilota Formula1 della McLaren, Lando Norris, è stato vittima di una rapina pochi attimi dopo la finale dell’Europeo tra Italia e Inghilterra.

Dopo pochi minuti dalla fine della partita al pilota inglese è stato sottratto un orologio Richard Mille dal valore di 46mila euro all’esterno di Wembley.

A confermare l’accaduto è la stessa McLaren con un comunicato:

“McLaren Racing conferma che Lando Norris è stato coinvolto in un incidente dopo la finale di Euro 2020 a Wembley nel quale gli è stato sottratto l’orologio che indossava. Fortunatamente Lando è rimasto illeso ma adesso è comprensibilmente scosso. Il team sta supportando Lando e siamo sicuri che i fan del motorsport si uniranno a noi nell’augurargli il meglio per il Gran Premio di Gran Bretagna in programma il prossimo fine settimana. Non ci saranno ulteriori commenti sulla vicenda, che è oggetto di un’indagine di polizia”.

