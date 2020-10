Clamoroso – Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è intervenuto ai microfoni di SkySport parlando degli ultimi avvenimenti.

Se la ASL di Torino avesse impedito alla Juve di partire per Napoli? “Noi saremmo partiti, ma non sarebbe intervenuta, per intervenire significa che il protocollo non è stato osservato con meticolosità.”

Questa la risposta del presidente della Juventus.

