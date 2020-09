Clamoroso da Firenze: possibile ritorno di Callejon a Napoli

La Fiorentina starebbe pensando allo svincolato Josè Callejon per l’eventuale sostituzione di Chiesa, ma firenzeviola.it svela un clamoroso retroscena.

Ecco quanto riportato dal portale che segue la Fiorentina.

“Callejon va considerata ancora fredda la pista viola. Dall’entourage, guidato dal procuratore Manuel Garcia Quilon, fanno sapere che al momento in cui scriviamo non è stato avviato alcun contatto da parte della dirigenza della Fiorentina.

Ci sono però opzioni percorribili anche nella Serie A. La Lazio aveva preso contatti già da diverse settimane. Un possibile, immediato ed anche abbastanza clamoroso ritorno nel Napoli.

Almeno in via teorica la società campana dovrebbe completare il reparto degli esterni d’attacco, e il nome di Callejon agli occhi di club e allenatore rappresenta semplicemente una garanzia assoluta.

In caso di chiamata, per le altre difficilmente ci sarebbe modo di competere: al cuore, si sa, non si comanda, e Napoli è un fattore nella vita, oltre che nella carriera di Callejon. Dall’entourage confermano questa possibilità ma, secondo quanto raccolto, anche qui è un’operazione subordinata ad altre uscite, ed in particolare quelle di Younes ed Ounas, o almeno di uno tra i due”.

Comments

comments