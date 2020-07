La Gazzetta dello Sport in edicola oggi promuove l’operato di Giua in Parma-Napoli, soprattutto per quanto riguarda i tre rigori.

La rosea gli dà un netto 6,5 di voto in pagella, con la seguente valutazione:

“Legge bene i tre rigori (di cui uno con l’aiuto del Var); il resto (qualche giallo in eccesso o non dato) passa in secondo piano.”

Una valutazione, quella fatta dalla Gazzetta, in pieno contrasto con quanto si è sentito ieri sera, per via dei tanti errori commessi dall’arbitro al Tardini.

