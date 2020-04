Clamoroso in El Salvador, detenuti ammassati nelle celle per punizione nonostante il Coronavirus

L’incremento degli omicidi all’interno della nazione di El Salvador ha portato il Presidente Bukele a prendere una decisione choc nei confronti di alcuni detenuti.

A causa dell’incremento degli omicidi all’interno del Paese, i cui mandanti sono i membri della banda criminale più feroce di El Salvador rinchiusi in carcere, il Presidente Bukele ha deciso di rinchiudere i colpevoli in celle totalmente chiuse. All’interno di questi locali angusti sono ammassati molti prigionieri che dalla loro stanza non possono vedere nemmeno la luce del Sole. Inoltre sono state vietate tutte le attività del carcere di Izalco e i detenuti sono obbligati a rimanere in questa situazione fino a nuovo ordine.

La decisione clamorosa del Presidente Bukele ha provocato anche la reazione dell’Human Rights Watch, a causa della violazione dei diritti dell’uomo. Inoltre è chiaro che l’aggregazione di più persone all’interno della stessa cella viola anche le norme di sicurezza sul Coronavirus.

