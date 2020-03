Clamoroso. L’Olimpiade di Tokyo si farà, così il CIO: “Non è necessario prendere decisioni drastiche”

Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, con un comunicato ha reso noto che almeno per il momento l’Olimpiade di Tokyo 2020 in programma dal 24 luglio al 9 agosto 2020 non vengono rinviate.

“L’emergenza legata al virus COVID-19 sta influenzando i preparativi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e sta cambiando di giorno in giorno.

Il CIO rimane pienamente impegnato nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e, con più di quattro mesi prima dei Giochi, non crede sia necessario prendere decisioni drastiche in questa fase.

E che qualsiasi speculazione in questo momento sarebbe controproducente.

Il CIO incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel miglior modo possibile.

Continueremo a supportare gli atleti consultandoli con i loro rispettivi comitati olimpici e fornendo loro le informazioni e gli sviluppi più recenti, accessibili agli atleti di tutto il mondo sul sito Athlete365 e tramite i rispettivi NOC e IF.

Il Comitato olimpico confida che le numerose misure adottate da molte autorità di tutto il mondo contribuiranno a contenere la situazione del virus COVID-19.

In questo contesto, il CIO accoglie con favore il sostegno dei leader del G7 espresso dal primo ministro giapponese Abe Shinzo, che ha dichiarato: ‘Voglio tenere perfettamente le Olimpiadi e i Paralimpici, come prova che la razza umana conquisterà il nuovo coronavirus, e io ha ottenuto il supporto dai leader del G-7′”.

Comments

comments