Clamoroso. Ragazza di Siena accusa di stupro un ex calciatore della Juventus ora ai domiciliari

Secondo quanto riportato dal portale web di Sport Mediaset la Procura di Siena avrebbe aperto un’indagine per violenza di gruppo contro tre giovani.

Per l’accusa si parla di stupro mentre per gli avvocati della difesa non ci sarebbe stata alcuna violenza.

Intanto il gip di Siena, Jacopo Rocchi, ha iniziato gli interrogatori di garanzia per i tre giovani maggiorenni finiti ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

I fatti sono relativi alla scorsa settimana quando una 21enne senese, al termine di una festa in città, ha denunciato di essere stata stuprata.

Le indagini svolte hanno portato ad individuare anche un quarto ragazzo coinvolto, un diciassettenne. Secondo le prime indiscrezioni solo uno degli indagati avrebbe ammesso di avere avuto un rapporto sessuale con la ragazza, specificando tuttavia che si sarebbe trattato di un rapporto consenziente.

Tra i ragazzi ai domiciliari dopo gli accertamenti coordinati dalla Procura di Siena c’è anche Manolo Portanova, ventunenne calciatore del Genoa, ex Juve, figlio d’arte.

