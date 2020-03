Clamoroso. Rugani in panchina dopo essere stato sottoposto al tampone per il coronavirus

Clamorosa rivelazione a Tpi.it di Michela Persico, fidanzata del calciatore della Juventus Daniele Rugani, entrambi risukltati positivi al coronavirus.

“Daniele era appena tornato a casa dall’allenamento. Si sentiva poco bene, qualche linea di febbre, nulla di più, ma per sicurezza decise di passare la notte alla Continassa, il centro tecnico della Juve.

Così è nato il sospetto.

E nonostante la mattina seguente, al risveglio, stesse meglio, con il consenso comune della Società è stato deciso di eseguire un tampone per testare la positività di Daniele al COVID-19.

Daniele ha fatto il tampone domenica 8 marzo, e il risultato è arrivato il 9. Io l’ho fatto il 16, una settimana fa.

Via preferenziale per noi? No, assolutamente no, non c’è alcun fondamento in questa storia. Conosco persone del mondo dello spettacolo, poi trovate positive, a cui il tampone è stato fatto quando ormai erano in una situazione grave”.

La fortuna ha evitato che la leggerezza della Juventus non abbia provocato un maggior numero di contagiati, oltre lo stesso Rugani Dybala e Matuidi, tra i calciatori bianconeri e quelli dell’Inter. Infatti Rugani è stato regolarmente convocato dalla Juventus ed è andato in panchina in Juventus-Inter dello scorso 8 marzo.

