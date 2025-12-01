Napoli

Classifica cortissima in testa. L’importanza degli scontri diretti. La posizione del Napoli.

Il Napoli riprende il comando della classifica in coabitazione con il Milan e la classifica alle loro spalle é cortissima

Determinanti più che mai potranno essere gli scontri diretti

vediamo la mini classifica relativa ai confronti tra le big:

LA CLASSIFICA DEGLI SCONTRI DIRETTI (PER MEDIA PUNTI)

  1. Milan: media punti 2,4 (17 punti su 21)
  2. Roma 1,8 (9 su 15)
  3. Napoli 1,8 (9 su 15)
  4. Juventus 1,25 (5 su 12)
  5. Inter 1,2 (6 su 15)
  6. Bologna 1 (3 su 9)
  7. Lazio 0,8 (4 su 15)
  8. Atalanta 0,75 (3 su 12)

 

