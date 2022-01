Classifica Serie A: Napoli a pari punti con il Milan ma è secondo, ecco perché

Quando due squadre sono a pari punti in classifica per determinare chi viene prima e chi dopo esiste una regola ben precisa per quanto riguarda il campionato di Serie A.

Scontri diretti. E’ il primo parametro di riferimento ma solo se le due squadre si sono affrontate sia nella gara di andata che in quella di ritorno. Finora Napoli e Milan si sono affrontate solo nella gara di andata vinta dagli azzurri 1-0 al Meazza.

Differenza reti in campionato tra gol segnati e gol subìti. E’ il parametro utilizzato quando le due squadre non hanno giocato almeno uno dei due scontri diretti (come nel caso di Napoli e Milan). Proprio grazie alla differenza reti il Napoli (+27) è al momento secondo in classifica davanti al Milan (+22).

