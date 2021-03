Il Napoli quest’anno ha fatto della difesa uno dei suoi punti di forza. Lo si può notare dal grande numero di clean sheet ottenuti quest’anno.

Sono ben 11 infatti le volte in cui la squadra di Gattuso è riuscita a terminare la partita senza subire gol. Nessuno in Serie A come il Napoli: seconda l’Inter ferma al momento a 10.

Comments

comments