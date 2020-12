Clemente (Ass. Toponomastica Comune Napoli): “Giovedì il Napoli giocherà al ‘Maradona’! Incontro con ADL molto positivo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuta Alessandra Clemente, Assessore alla Toponomastica del Comune di Napoli:

“Da giovedì il Napoli giocherà allo Stadio Maradona? Assolutamente sì! Abbiamo avuto la deroga del Prefetto. C’è stato un gioco di squadra di tutte le componenti, un senso di responsabilità per quello che voleva il popolo di Diego.

Intitolazione formale? Ci stiamo confrontando, tutti gli appuntamenti sportivi sono allo stadio Diego Armando Maradona ma la cerimonia si terrà più avanti con il pubblico.

Museo? Vogliamo uno stadio sempre aperto, per napoletani e turisti. Incontro con De Laurentiis è stato molto positivo: vogliamo fare del Maradona un grande museo come nei grandi impianti internazionali.

Ci sarà intitolazioni in altri luoghi, una fermata della Cumana intitolata a Maradona per volere del sindaco. Vogliamo recuperare anche il Centro Paradiso: è una proprietà privata, è in corso una procedura fallimentare, ma stiamo mettendo le componenti attorno ad un tavolo e rientra tra le cose che stiamo registrando.

È già apparso un murales bellissimo, c’è grande spinta. Ci saranno tante altre iniziative: anche lì dove c’è il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli stiamo lavorando con le istruzioni per rendere tutto più bello e fruibile”.

