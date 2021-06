Clementino: “Italia-Austria? Facile, vinciamo noi 3-0”

Il rapper napoletano Clementino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.



“Italia-Austria? Vinciamo noi 3-0, facile. Segnano i miei amici Immobile e Insigne. Poi il terzo lo facciamo fare al Gallo che col Gall…es non è andato un granché. Però mi piace assai. Tutta questa nazionale in realtà mi piace parecchio. Sto vedendo una squadra molto affiatata, un bel gruppo, si vogliono bene, cantano e si fanno scherzi, c’è un’atmosfera unica. Non ho paura di dire che possiamo vincere l’Europeo.

Wembley? Ci sentiamo tutti carichissimi come Freddie Mercury nello storico concerto dei Queen del 1986. L’Italia ha dimostrato di avere tutto per arrivare fino in fondo: qualità, fisicità, intensità. Ci sta facendo emozionare come successe per Italia ’90 o al Mondiale di Germania 2006.

Io un santino? Ho indovinato anche il 3-0 sulla Svizzera in diretta. Poi ora che tutti sanno che Insigne fa il dj dello spogliatoio e mette sempre la mia “Cos Cos Cos” per caricare il gruppo, beh, la mia responsabilità è maggiore, mi sento indirettamente parte di questa cavalcata azzurra. Speriamo solo nel lieto fine.”

