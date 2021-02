Club Napoli nel Mondo: “Nei momenti più duri le famiglie si compattano. Forza ragazzi!”

Il Club Napoli nel Mondo ha lanciato un messaggio di sostegno e speranza rivolto ai giocatori, all’allenatore ed alla società azzurra.

“È nei momenti più duri, più complicati che le famiglie si compattano, si fanno forza insieme per superare le difficoltà. Noi siamo e saremo sempre dalla parte dei colori azzurri. Già con l’Atalanta, vi arrivi la spinta del nostro tifo, della nostra passione sulla vostra pelle vestita dalla maglia azzurra, nelle vostre orecchie come se ascoltaste i nostri cori, nei vostri cuori pensando a quanto potete rendere felice una città intera, nelle vostre gambe, correndo più veloci degli avversari come se fossimo lì, al vostro fianco. Uniti tutti insieme ce la possiamo fare. Giunga alla società, al Mister, ai calciatori e a tutti i tesserati della SSC Napoli il nostro incondizionato incoraggiamento. Forza ragazzi, forza grande famiglia azzurra, gettiamo il cuore oltre l’ostacolo, Forza Napoli Sempre”.

Comments

comments