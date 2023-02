Cobolli Gigli: “Faccio il tifo per il Napoli in Champions, vista l’assenza della Juve”

A “1 Football Club” è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus.

Nuovo Cda potrà essere costretto a sacrificare qualche volto noto della squadra?

“La Juventus dovrà fare i conti con i bilanci, e non potrà permettersi più le perdite delle ultime stagioni. Dunque, le campagne acquisti stratosferiche, degli ultimi anni e dell’ultima gestione Agnelli, non saranno replicabili, servirà una politica diversa, come quella attuata con successo nel settore giovanile. Molto dipenderà anche dallo sviluppo delle inchieste”

Pareri sulle parole del PM Santoriello?

“Benigni ci ha ricordato ieri che l’articolo 21, sulla libertà di pensiero, è il più importante. Tuttavia, la manifestazione delle proprie idee, deve essere sempre limitato ai propri incarichi. Dunque, ritengo che se questi signori vogliano esprimere i propri pensieri, debbano fare a meno di rivestire i ruoli che attualmente ricoprono. Santoriello avrebbe dovuto tenere i suoi sentimenti per sé in quanto giudice, conta poco l’assoluzione della Juve in quell’occasione”

L’obiettivo della Juventus quale dovrà essere?

“Intanto servirà una quantità di punti che possa ammortizzare la penalizzazione, augurandoci che non ci siano altre batoste. I bianconeri, poi, avranno l’occasione di potersi qualificare alle coppe europee tramite il successo in Coppa Italia. Sarebbe bellissimo se la Juve vincesse un trofeo europeo come l’Europa League, potrebbe essere una dimostrazione di forza importante, dell’aver superato le difficoltà del club fuori dal terreno di gioco. Un successo importante che segnerebbe l’inizio della rifondazione”

Lo scudetto è una corsa a due tra Napoli ed Inter?

“Con tutta franchezza credo che lo scudetto sia del Napoli. È una squadra per cui nutro grande apprezzamento. Gli azzurri stanno mostrando un calcio all’altezza delle migliori squadre d’Europa. Gli uomini di Spalletti dovranno essere bravi a sfruttare il momento per spingersi più in avanti possibile in Europa, viste anche le difficoltà di squadre come Manchester e Liverpool. Faccio il tifo per il Napoli in Champions, vista l’assenza della Juve”

Comments

comments