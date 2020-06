Collina: “La tolleranza sul fuorigioco non risolve il problema, la tecnologia va utilizzata”

L’ex arbitro e presidente della Commisione Arbitri della Fifa Pierluigi Collina ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul “Corriere della Sera” oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Giusto tornare a giocare? Sì, nel rispetto delle regole per proteggerci dai rischi della pandemia. Si sono riaperte fabbriche e altre attività importanti. Il calcio professionistico va considerato al pari di queste.

Senza pubblico il calcio è anomalo, strano, irreale. Il pubblico non condiziona l’arbitro o non dovrebbe. Comunque non sono gli 80 mila spettatori a influenzarti, per me erano peggio i 200 tifosi nei campi di periferia dove non c’era protezione. Il fattore campo sta perdendo importanza e aumentano le vittorie in trasferta.

Sul fallo di mano è stata definita la linea di confine tra braccio e spalla. Penso sia applicabile da subito. Anche l’immediatezza del gol segnato o dell’occasione da rete creata dopo un fallo di mano dell’attaccante è definita meglio. Le cinque sostituzioni un cambiamento temporaneo per proteggere la salute dei calciatori che giocheranno più spesso.