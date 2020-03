Fulvio Collovati, ex difensore, ora opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dello stop del calcio per l’emergenza Coronavirus.

“C’è bisogno del buon senso da parte di tutti. Il calcio internazionale andava fermato 15 giorni fa. Tutto quello fatto è una pagliacciata. L’incertezza è solo nel mondo sportivo. Non capisco la presa di posizione dell’Uefa nei confronti delle gare in Europa League. Questa è un’emergenza mondiale, la stiamo sottovalutando.

Comments

comments