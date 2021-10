Alle ore 23 prenderà il via Colombia-Brasile, match di qualificazione per i Mondiali in Qatar del 2022. Ospina è titolare.

A seguire le formazioni ufficiali delle due nazionali:

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Mojica, Cuesta, Mina, Medina; Diaz, Lerma, Barrios, Quintero; Falcao, Martinez. Ct. Rueda.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Alex Sandro, Eder Militao, Marquinhos, Danilo; Fred, Fabinho, Paquetà; Neymar, Gabriel Jesus, Gabigol. Ct. Tite

