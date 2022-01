Brutte notizie per Ospina e per la Colombia che sarà impegnata nella notte tra il 1 e il 2 Febbraio con l’Argentina nella gare di qualificazione al Mondiale del 2022.

Secondo quanto riferito da El Pais il portiere del Napoli è in forte dubbio a causa di un’intossicazione alimentare. In giornata sono previste le visite mediche decisive per stabilire se riuscirà a recuperare per il prossimo match.

