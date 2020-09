Colombo: “Già in lega De Laurentiis non sembrava in formissima. Pensava ad un’indigestione di ostriche”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuta Monica Colombo, giornalista.

“Gia ieri in Lega, nel corso dell’Assemblea, il Presidente De Laurentiis non era sembrato in formissima. Aveva confessato di avvertire mal di pancia e sintomi di dissenteria, pensava a un’indigestione di ostriche, ci è stato raccontato che il colorito non era dei più vispi. Lui è stato tra i primi a lasciare l’hotel, già intorno alle 15:00 dopo aver approvato la media company ha lasciato l’albergo e da come si evince non aveva la mascherina. La comunicazione a Dal Pino è arrivata in serata quando ha confessato di avere anche 38,5 di febbre. La Lega ha fatto partire mail per avvisare tutti i presidenti e dirigenti che erano presenti all’Hilton. Chi più chi meno si sottoporranno tutti ai tamponi.

Fondo di equità? Successo di Dal Pino, è stato lui il propugnatore di questa forma di innovazione della Lega. Lui arriva dal mondo della finanza e non è un caso che da quando sia diventato Presidente di Lega diversi fondi l’abbiano approcciato. Tre dei sei più grandi private equity si sono fatti avanti per restituire nuovo appeal. La posizione di De Laurentiis era leggermente diversa ma non opposta, lui puntava sull’autopromozione dei diritti senza mettere in mezzo intermediari. Nelle prossime settimane bisognerà studiare i vari aspetti legali, fiscali e regolamentari. A settembre poi si voterà il fondo a cui unirsi”.

Comments

comments