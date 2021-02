Colonnese: “Gattuso ha perso sicurezza e cambia sempre modulo”

Francesco Colonnese, ex difensore di Napoli e Inter, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato di Gattuso.

Per lui Gattuso ha perso sicurezza e lo si capisce dal fatto che cambia sempre modulo. Di seguito le sue parole:

“Gattuso ha perso sicurezza, il fatto che cambi sempre modulo ti fa capire che è rimasto solo. Ci vuole il ritorno di tutti gli infortunati per tornare sulla retta via. Scudetto? Penso lo vinca l’Inter, è la squadra più forte. Osimhen? Inizialmente mi impressionò, poi non mi è più piaciuto, forse per l’infortunio. Ma credo sia stato eccessivo spendere tutti quei soldi.”

