Colpo in arrivo per il Napoli: manca l’ufficialità ma sembra fatta per il centrocampista Cajuste, la scheda

Il portale Tuttomercatoweb ha lanciato la notizia del possibile arrivo in azzurro del 24enne centrocampista svedese Jens-Lys Michel Cajuste.

Nato a Goteborg in Svezia il 10 agosto 1999, Cajuste è cresciuto nelle giovanili delle squadre cinesi di Pechino dove ha vissuto per diversi anni. La svolta della sua carriera con il ritorno in Svezia dove ha esordito da professionista nell’Ogryte prima di passare ai danesi del Midtjylland dove ha vinto un campionato e una coppa nazionale. Da gennaio 2022 è un calciatore dei francesi del Stade de Reims dove ha collezionato 42 presenze con 6 gol.

In carriera con le squadre di club ha giocato 153 partite con 11 gol e 6 assist, delle quali 8 in Champions e 6 in Europa League (senza aver mai segnato). Con la nazionale svedese ha collezionato 15 presenze con 0 gol.

Fisico imponente, 188 cm di altezza per circa 79 Kg di peso, Cajuste è un centrocampista di piede destro che ha giocato soprattutto in posizione centrale ma che può adattarsi con ottimi risultati anche come mezzala. Dotato di un lancio lungo preciso, si è fatto apprezzare molto per i suoi passaggi filtranti che hanno messo spesso i compagni di squadra in condizione di battere a rete.

Il contratto con il club francese scade nel giugno del 2026 e il suo ingaggio attuale sfiora i 500 mila euro netti l’anno.

