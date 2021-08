“Tutte le persone mi chiedono di Vlahovic… Io credo che Vlahovic, resterà. Questa è la mia intenzione. Oggi Milenkovic ha rinnovato, Pezzella invece forse andrà via.

Il campionato? Vedo la Juve favorita: ha 200 milioni di stipendi, noi appena 70Come hanno comprato Chiesa? Ce lo hanno “rubato” perché gli hanno dato molti soldi… ecco la differenza tra noi e la Juve: più ricavi hai e più puoi spendere.

Ci sono club come Juventus, Barcellona ed Inter che sono indebitati per un “lavoro sporco”. Sabato intanto sarò a Roma con la squadra, in ritiro”.