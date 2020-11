Compleanno Maksimovic, gli auguri della SSC Napoli

Nikola Maksimovic oggi compie 29 anni. Nato a Bajina Basta in Serbia il centrale di difesa è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2016 dal Torino.

Alla sua quinta stagione in azzurro interrotta da gennaio a giugno 2018 per giocare sei mesi con i russi dello Spartak Mosca, Maksimovic con la maglia del Napoli in tutte le competizioni ha collezionato 76 presenze con 2 gol.

A Maksimovic vanno gli auguri di tutta la redazione di 100×100 Napoli.

Al difensore serbo sono arrivati anche gli auguri della SSC Napoli.

