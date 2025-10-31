Compleanno tra gli azzurri del Napoli. Mathias Olivera compie 28 anni

Mathias Olivera compie 28 anni. La SSC Napoli ha voluto fare gli auguri al terzino sul proprio sito ufficiale

“Il difensore del Napoli è nato a Montevideo (Uruguay) il 31 ottobre 1997. A Mathias vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

Olivera ha debuttato in azzurro il 15 agosto 2022 ed è alla sua quarta stagione col Napoli contribuendo alla conquista del terzo e del quarto scudetto. Feliz cumpleanos Mati!”.

Comments

comments