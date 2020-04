Comunicato FIFA: “Estendere le scadenze dei contratti. Mercato nella pausa tra le stagioni”

Comunicato FIFA – Iniziano ad arrivare le linee guida per affrontare l’emergenza e rimodulare l’attività dei club.

CAPITOLO CONTRATTI

“Bisogna estendere la durata dei contratti fino al momento in cui realmente si chiuderà la stagione calcistica”. Lo stesso principio, sottolinea la Fifa, si applicherà ai “contratti il cui inizio era previsto all’inizio della prossima stagione. L’entrata in vigore di questi accordi va posticipato al reale avvio dell’annata calcistica”.

La Fifa inoltre raccomanda di trovare “accordi e soluzioni sui contratti in essere durante il periodo di sosta forzata dei campionati, tenendo in considerazione gli aspetti di ogni situazione, le misure dei singoli governi a favore di club e giocatori, la possibilità di sospendere o ridurre gli stipendi”. Se le parti non dovessero trovare un accordo, allora sarà la Fifa a intervenire in base ai seguenti fattori: “un autentico e provato tentativo da parte delle società di trovare un accordo con i giocatori; la situazione economica del club; la proporzionalità degli adeguamenti ai contratti dei giocatori; il reddito netto dei giocatori dopo la rivisitazione dei contratti e la parità di trattamento nei confronti dei calciatori”. La Fifa spera che si arrivi così a soluzioni “giuste ed eque per entrambe le parti”.

CAPITOLO MERCATO

“La FIFA sarà flessibile e consentirà di posticipare le finestre di mercato tra la fine della stagione corrente e l’inizio della prossima. Inoltre cercherà di assicurare, laddove possibile, un livello generale di coordinamento e terrà conto della necessità di proteggere la regolarità, l’integrità e il corretto svolgimento delle competizioni per far sì che i risultati sportivi non vengano ingiustamente alterati”.

