Comunicato Real Sociedad: “Niente pubblico per la sfida col Napoli”

La Real Sociedad ha comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, che non ci sarà pubblico per la sfida contro il Napoli.

“La Real Sociedad ha deciso che la partita contro il Napoli di giovedì prossimo si giocherà senza pubblico in tribuna. Il peggioramento dell’evoluzione della pandemia ci costringe all’annullamento dei piani di apertura del campo a un numero limitato di partner, come precedentemente previsto. Pertanto, dovremo continuare ad aspettare per tornare alla Reale Arena” recita la nota del club di San Sebastian. “Siamo rammaricati che la grave situazione che stiamo attraversando impedisca di assistere a questa partita, ma dobbiamo essere più prudenti che mai e chiediamo ai nostri tifosi di capire la gravità della situazione e di agire in modo responsabile”.

