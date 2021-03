Con il Sassuolo Koulibaly squalificato e Di Lorenzo diffidato

Cartellini pesanti quelli mostrati dall’arbitro Abisso a Koulibaly e Di Lorenzo nel derby con il Benevento.

Il doppio giallo e la conseguente espulsione fa scattare in automatico la giornata di squalifica per Koulibaly che salta quindi la trasferta con il Sassuolo in programma mercoledì alle ore 18:30 a Reggio Emilia.

Pesante anche il cartellino giallo rimediato da Di Lorenzo. Per il difensore del Napoli è il nono in stagione e quindi per lui scatta la diffida e al prossimo giallo anche la squalifica.

Ricordiamo che anche Lozano è sotto diffida.

