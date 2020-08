Con Inter-Getafe tornano le coppe europee: il programma completo degli ottavi di Champions ed Europa League

Con gli ottavi di finale tornano questa sera le coppe europee di calcio. Programma delle partite diviso tra gare di ritorno e partite da giocare in gara secca.

Si parte con l’Europa League con quattro partite in programma oggi e altre quattro che si giocano domani. Venerdì (gioca la Juventus) e sabato (con il Napoli in campo) si giocano le gare di ritorno dei quattro ottavi di finale rinviati a marzo per l’emergenza coronavirus.

Questo il programma completo degli ottavi di finale delle due coppe europee.

EUROPA LEAGUE.

Mercoledì 5 agosto:

– ore 18:55

Copenhagen (Danimarca) – Başakşehir (Turchia) – (gara di ritorno – andata 0-1);

Shakhtar Donetsk (Ucraina) – Wolfsburg (Germania) – (gara di ritorno – andata 2-1);

– ore 21:00

Manchester United (Inghilterra) – Linz (Austria) -(gara di ritorno – andata 5-0)

Inter (Italia) – Getafe (Spagna) – (gara unica all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen in Germania) – Diretta TV su Sky o in chiaro su TV8 in Diretta Gol.

– ore 18:55

Leverkusen (Germania) – Rangers (Scozia) (gara di ritorno – andata 3-1);

Siviglia (Spagna) – Roma (Italia) – (gara unica alla MSV Arena di Duisburg in Germania) – Diretta TV su Sky ;

– ore 21:00

Basilea (Svizzera)- Francoforte (Germania) – (gara di ritorno – andata 3-0);

Wolverhampton (Inghilterra) – Olympiacos Pireo (Grecia) (gara di ritorno – andata 1-1).

CHAMPIONS LEAGUE – Tutte gare di ritorno con inizio alle ore 21:00.

Venerdì 7 agosto.

Juventus (Italia) – Lione (Francia) – (andata 0-1) – diretta TV sui canali Sky e in chiaro su Canale 5.

Manchester City (Inghilterra) – Real Madrid (Spagna) – (andata 2-1).

Barcellona (Spagna) – Napoli (Italia) – (andata 1-1) – Diretta TV sui canali Sky e in chiaro su Canale 5.

Bayern Monaco (Germania) – Chelsea (Inghilterra) – (andata 3-0)

