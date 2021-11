Con l’espulsione di Koulibaly è Di Lorenzo l’ultimo stacanovista

Prima della gara con la Salernitana Di Lorenzo e Koulibaly condividevano il ruolo di stacanovista del Napoli.

L’espulsione di Koulibaly al minuto 80 di Salernitana-Napoli ha diviso la coppia.

Ora è rimasto il solo Di Lorenzo ad aver giocato tutti i 1354 minuti (1053 in campionato e 301 in Europa League) in cui il Napoli è stato finora in campo nelle 14 partite giocate in questa stagione.

Koulibaly scende così al secondo posto di questa speciale classifica con il 98,30% di minuti giocati. Completa il podio Fabiàn (92,02%) seguito al quarto posto da Mario Rui (78,29%).

Comments

comments