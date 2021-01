Con lo Spezia il Napoli ha perso uno dei suoi punti di forza

Una sconfitta pesante ma meritata per il Napoli che perde la prima partita in casa del 2021 contro lo Spezia.

Oltre ai 3 punti, però, gli azzurri hanno perso anche uno dei loro punti di forza in questa stagione.

Il Napoli, infatti, prima di ieri sera non aveva mai perso punti partendo da situazioni di vantaggio. Non era mai accaduto né in Serie A né in Europa League dove gli azzurri si sono fatti rimontare solo fino al pareggio con AZ e Real Sociedad.

Se questa squadra aveva un grande punto di forza era quello non solo di non farsi praticamente mai rimontare ma dilagare sugli avversari quando si era in vantaggio nel punteggio. Adesso gli azzurri dovranno ritrovarsi anche sotto questo punto di vista.

