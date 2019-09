Il noto giornalista di Sky Paolo Condò ha esaltato il lavoro relativo alla gestione del calciomercato del DS del Napoli Cristiano Giuntoli.

“A Dimaro ho conosciuto Giuntoli che mi ha fatto una straordinaria impressione è mi ha detto:

noi ci facciamo un mazzo così per chiudere il bilancio in attivo come le altre società ma lo facciamo con un anno di anticipo.

Questo è straordinario

