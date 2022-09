Conference League – La Fiorentina pareggia contro RFS Riga

Conference League – Al Franchi la Fiorentina pareggia 1-1 contro RFS Riga.



Primo punto in Conference League per la Fiorentina. La squadra di Italiano domina la gara, crea un buon numero di palle gol e coglie anche un palo con Barak. Lo stesso ex Verona porta in vantaggio la squadra di Italiano che continua ad attaccare senza riuscire a segnare la rete del ko. Il Riga non demorde e trova la zampata del pari con Ilic che beffa la difesa viola e Gollini in spaccata. Nel finale ancora chance per Maleh e Jovic ma il risultato resta di 1-1

