Conference League: la Roma dilaga ed è prima nel proprio girone

Oltre all’Europa League, ieri si è tenuto il primo turno dei gironi di Conference League. La Roma di Mourinho è l’unica italiana presente.

I giallorossi hanno trionfato vincendo per 5 a 1 contro il CSKA Sofia. Così facendo tengono la testa del girone con 3 punti, insieme al Bodo/Glimt. Solo un pari per il Tottenham, tra le altre grandi squadre europee che partecipano alla competizione, così come per il Basilea e l’AZ.

Vediamo i risultati delle partite disputate:

M. Tel-Aviv – Alashkert 4 – 1

Maccabi Haifa – Feyenoord 0 – 0

Kairat – Omonia 0 – 0

Lincoln – Paok 0 – 2

Flora – Gent 0 – 1

Mura – Vitesse 0 – 2

Slovan Bratislava – Copenaghen 1 – 3

HJK – LASK 0 – 2

Rennes – Tottenham 2 – 2

Slavia Praga – Union Berlino 3 – 1

Qarabag – Basilea 0 – 0

Roma – CSKA Sofia 5 – 1

Bodo/Glimt – Zorya 3 – 1

Anorthosis – Partizan 0 – 2

Jabonec – Cluj 1 – 0

Randers – AZ 2 -2

Roma prima in classifica nel suo girone di Conference League

Questa la classifica attuale del girone dei giallorossi.

Girone C

Roma 3

Bodo/Glimt 3

Zorya 0

CSKA Sofia 0

