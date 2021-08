Conference League: la Roma ipoteca la qualifica Hamsik quasi fuori, perde il Tottenham

Disputate le gare di andata della Conference League.

Per le italiane in campo la Roma di Mourinho che in Turchia ha sconfitto 2-1 il Trabzonspor di Hamsik e Gervinho. Di Pellegrini e Shomorudov i gol dei giallorossi, dell’ex Parma e Atalanta Cornelius il gol del momentaneo pari dei turchi.

Oltre Trabzonspor-Roma tra le 22 gare in programma quattro gare con club storici del calcio europeo:

Basilea (Svizzera)-Hammarby (Svezia): 3-1;

Anderlecht (Belgio)-Vitesse (Olanda): 3-3;

Feyenoord (Olanda)-Elfsborg (Svezia): 5-0;

Ferreira (Portogallo)-Tottenham (Inghilterra): 1-0.

