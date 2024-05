Conference League stregata per la Fiorentina: vince l’Olympiacos con un gol al 116′

Conference League: peccato per la squadra viola e per Italiano. Nuovo ko in finale per la Fiorentina battuta ad Atene dall’Olympiacos

Dopo lo 0-0 dei 90′ regolamentari, decide El Kaabi on un gol nei supplementari al 116′. Nulla da fare per il Torino che sperava di accedere in Conference: in mancanza di questa vittoria sarà la Fiorentina a giocare la competizione anche il prossimo anno.

