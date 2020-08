Conferenza stampa Barcellona, c’era uno dei due squalificati a parlare

Poco fa si è tenuta la conferenza stampa del Barcellona, che ha visto l’allenatore Quique Setién e Sergio Busquets parlare della sfida di domani.

La particolarità di questa conferenza stampa è che il club catalano ha deciso di non mandare nessuno dei calciatori che saranno impegnati domani in gara. Questo perché Sergio Busquets è ufficialmente squalificato e, ovviamente, non potrà prendere parte alla gara di domani.

L’altro giocatore blaugrana squalificato è Vidal, ma a tenere la conferenza stampa insieme a Quique Setién è stato proprio il centrocampista spagnolo.

Comments

comments