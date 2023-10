Conferenza stampa Union Berlin pre match

Conferenza stampa di khedira e Fischer pre Union- Napoli terza gara del girone Champions

Khedira, sei stato a lungo fuori, ora come ti senti? Pronto al debutto in Champions?

“Sì, sono contento di essere tornato, ho messo minuti nelle gambe, dispiace che la gara non sia andata bene, ma sono felice del ritorno e contento di giocare in Champions”.

Fischer, è un bene giocare subito dopo l’ultimo ko.

“Sì, è importante avere subito un’altra opportunità, abbiamo davanti un avversario difficile, i campioni d’Italia, ci manca autostima ma dobbiamo restare ottimisti e dobbiamo sapere che il calcio è anche divertimento. Affronteremo il Napoli nel modo giusto per portare via punti”.

Khedira, c’è una bella atmosfera agli allenamenti, com’è possibile essere così rilassati in questo momento?

“La parola d’ordine è continuare ad avere fiducia, ottimismo, domani dovremo giocare con umiltà”.

Fischer, sugli infortunati: “Domani mancheranno sicuramente Juranovic e Roussillon che sono fuori, su Touasar ha fatto messaggi, l’ho visto allenarsi a parte e forse può giocare un po'”.

Fischer, anche Garcia è in difficoltà come lei, che Napoli si aspetta? In crisi?

“Non lo so se è in crisi, l’ho seguito ultimamente, è quinto a 5 punti dalla prima, non penso sia in difficoltà o in crisi. Hanno Osimhen fuori, pure un centrale difensivo mancherà, ma mi aspetto il Napoli di sempre, è forte, gestisce bene la pressione, è pericoloso in tutti i settori, sugli esterni con Kvaratskhelia e Politano uno contro uno. Cito anche Lobotka, il metronomo del loro centrocampo, sarà difficile”.

Khedira, da fuori hai potuto osservare in maniera più critica la situazione.

“E’ difficile da dire, forse anche gli acquisti fatti all’ultimo minuti ci portano a non avere degli automatismi, poi siamo stati sfortuanti anche con gli infortuni ma il passato è passato, pensiamo a domani “.

Khedira, come si affronta uno come Kvara che è già stato miglior giovane Champions e nella lista del Pallone d’Oro? L’avete studiato?

“Sicuramente è un buon giocatore, non a caso è stato ribattezzato Kvaradona, ho sentito questo gioco di parole, forma un grande attacco con Osimhen che non ci sarà, è un attacco difficile da fermare, ha contribuito allo Scudetto e sarà un avversario difficile ma si difenderà di squadra lasciano meno spazio possibile e raddoppiando”.

