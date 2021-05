Confronto con il 2019-20: il +15 non è bastato al Napoli per tornare in Champions

Rispetto al campionato 2019-20 solo sei squadre hanno chiuso con un saldo punti attivo.



Meglio di tutte ha fatto il Napoli che rispetto al campionato 2019-20 ha fatto 15 punti in più ma non sono bastati per tornare in Champions League. Nella piazza d’onore il Milan con +13.

Qualificazione in Champions conquistata invece dalla Juventus malgrado il -5 e dall’Atalanta che in questo campionato ha conquistato gli stessi punti del campionato scorso.

Peggio di tutte ha fatto il Parma (-20) ma male anche la Lazio (-10), Fiorentina (-8) e Roma e Cagliari (entrambe a -9).

