Connessioni tra innovazione e sociale: Kiranet nel Liceo Fermi di Aversa per presentare Fidray

Kiranet compie vent’anni e incontra gli studenti del Liceo Scientifico Fermi di Aversa per presentare il dispenser automatico per la gestione delle terapie farmacologiche

Martedì 25 febbraio si è tenuto un seminario organizzato da Kiranet (centro di ricerca accreditato dal Miur, impegnato nella promozione dell’innovazione e della formazione in diversi settori: sanitario, manifatturiero, aerospaziale, ferroviario e smart-cities) presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Aversa.

L’incontro, svoltosi nell’ambito delle attività di orientamento dell’Istituto scolastico, è il primo di una serie di eventi che Kiranet ha organizzato per celebrare i venti anni di attività. Il centro di ricerca pone grande attenzione alla sinergia tra scuola e mondo del lavoro e si adopera per promuovere collaborazioni che possano garantire lo sviluppo delle competenze necessarie agli studenti per portare innovazione nella società e valorizzare le eccellenze presenti sul territorio.

L’evento, destinato ai circa 70 studenti delle classi quinte dell’indirizzo “Informatica” (5BS, 5CS, 5DS), è stato introdotto dal referente delle attività, il professore Luca Ferri, che dopo i saluti iniziali ha evidenziato l’importanza di rendere fluido il passaggio tra il mondo della scuola e quello del lavoro nell’ottica di un orientamento mirato e attento alle attitudini degli studenti e alle loro aspirazioni.

l direttore generale di Kiranet, l’ingegnere Raffaele Chianese, ha inaugurato il seminario introducendo la mission dell’azienda e ha fornito tutti gli elementi necessari a cogliere l’importanza di poter operare attraverso l’informatica nel campo della medicina.

Gli input dati da Chianese sono poi stati illustrati nel dettaglio dagli ingegneri Simona Velotto e Gennaro Verde (dell’azienda Coevia, spin-off di Kiranet, che realizza i prodotti elettromedicali), oltre a Raffaele Lucca, sviluppatore di software embedded, che hanno presentato il progetto Fidray, il dispenser automatico portatile per la gestione delle terapie farmacologiche domiciliari. Questo prodotto elettromedicale riduce il rischio clinico legato all’errore durante l’assunzione dei medicinali in autonomia da parte dei pazienti.

Fidray è in grado di garantire la completa affidabilità dell’attività di preparazione della terapia e della corretta autosomministrazione del paziente, massimizzando l’aderenza alla prescrizione medica. É, inoltre, concepito appositamente per agevolare il paziente o il caregiver nella preparazione e successiva somministrazione delle terapie farmacologiche e presenta una serie di caratteristiche che lo rendono particolarmente pratico. Tra queste: un set di pulsanti retroilluminati che ne semplifica l’utilizzo, una voce guida che allerta il paziente circa l’assunzione di farmaci e richiede un feedback sulla somministrazione, un’app per visualizzare l’agenda delle somministrazioni dei farmaci.

Dopo un breve momento di dialogo tra gli studenti e gli esperti, l’incontro si è concluso con la promessa di organizzare futuri appuntamenti, finalizzati a progettare attività di PCTO capaci di offrire una formazione ancora più specifica, a dimostrazione concreta di come la collaborazione tra scuola e territorio possa diventare un modello per costruire un futuro in linea con le aspettative e le ambizioni degli studenti, nel segno di un impegno collettivo e orientato al progresso della comunità.

