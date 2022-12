Cons. Simeone: “Maxischermi per la finale dell’Argentina? Nessuna richiesta è stata presentata al Comune. Tempi ormai ristretti, chi l’ha pensata l’ha fatto male e organizzata peggio”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.

“I maxischermi per Argentina-Francia a Castel dell’Ovo? Non è mai stata presentata nessuna richiesta al Comune di Napoli. O quantomeno non è stata una richiesta presentata nei tempi o nei luoghi giusti. E poi non è un evento da poco, parliamo di un sito storico. Chi l’ha pensata, l’ha pensata male e l’ha organizzata peggio. Cercheremo di capire cosa succederà nelle prossime ore.

Non sappiamo se questa iniziativa sarà riciclata in altri luoghi della città, ma ad ogni modo ci sarebbe bisogno di richieste ufficiali e di documentazioni che attestino la più totale sicurezza dell’evento. E’ un iter burocratico lungo, ormai i tempi sono già ristretti. Mi sembra tardi per organizzare un evento che possa anche disturbare la quiete pubblica in più punti della città. Ammetto che è un peccato, perché con le modalità giuste avremmo potuto mettere in piedi realmente un evento così bello e vivere insieme ai fratelli argentini la possibilità di gioire insieme della finale”

