Consigliere Simeone: “Comune ha diffidato la SSC Napoli, mai pagato il canone del Maradona”

Il noto portale Fanpage riporta le parole del consigliere comunale Nino Simeone, che rivela che il Comune ha diffidato la SSC Napoli.

A quanto pare, infatti, il club non ha mai pagato il canone del Maradona ed il debito è di circa 3,4 milioni di euro. Queste le parole del consigliere:

“Il Calcio Napoli non paga l’affitto dello Stadio Maradona di circa un milione di euro all’anno. Arrivata la diffida e messa in mora del Comune.”

Secondo queste parole, praticamente, dall’approvazione della convenzione il club non avrebbe mai pagato l’affitto. Il consigliere Simeone prosegue così:

“L’amministrazione ha comunicato la diffida e messa in mora per i canoni arretrati, pari a circa 3,4 milioni di euro. Il Calcio Napoli avrebbe chiesto di rinegoziare sui 2milioni e mezzo circa, per le due stagioni Covid 2019-2020 e 2020-2021. C’è poi la questione dei biglietti per i ragazzi di scuole e associazioni che sono ancora bloccati.”

