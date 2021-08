Consiglio dei Ministri: “Si al riempimento a scacchiera negli stadi”

Nella mattinata è arrivata un’importante svolta nella cabina di regia governativa, in seguito all’incontro tra il Cts e il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. Il Consiglio dei Ministri ha infatti dato l’ok alla riduzione del metro di distanzia per gli impianti all’aperto in zona bianca, mantenendo però l’obbligo di green pass.

Di seguito il commento di Dal Pino:

“La decisione del Consiglio dei Ministri di oggi è un primo passo in avanti verso l’obiettivo che ci siamo posti di riavere al più presto i nostri stadi pieni, il riempimento a scacchiera ci permetterà un avvio di stagione con un 50% effettivo. Ringraziamo il Governo per questa decisione, ora dobbiamo con urgenza proseguire con le misure suggerite da noi e dalla Figc per aiutare il nostro settore a fronteggiare le perdite causate dal covid-19. Apprezzamento per il lavoro del Governo e della Federazione.”

